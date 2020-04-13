«У страха глаза велики»: Песков ответил на опасения о повторении 90-х

В Кремле отметили произошедший в последнее время рост преступности на территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что в связи с увеличением количества правонарушений борьбе с ними отводится значительное внимание и правоохранительные органы работают «с повышенной нагрузкой».

Тем не менее, по его словам, на основании частных случаев в некоторых городах не стоит делать серьезных выводов и «сгущать краски».

Представитель главы государства прокомментировал появление в стране опасений о возвращении сложных жизненных условий 90-х годов.

«У страха глаза велики», - заключил он.

Песков назвал подобные настроения «истерическими проявлениями» и отметил, что на них совершенно не стоит ориентироваться.

За зимние месяцы текущего года в России, согласно статистике МВД, было зафиксировано более 327 тысяч преступлений. Наибольшее число правонарушений относительно данным по городам зарегистрировали в столице и в Московской области, где цифры показали 24 и 12 тысяч случаев соответственно. Меньше всего преступлений в этот период совершили в Ненецком автономном округе.