Сельское хозяйство в Дейр-эз-Зоре оживает благодаря наведенному российскими военными понтонному мосту

Понтонный мост через Евфрат навели российские военнослужащие в Сирии. Для местных жителей он стал настоящей «дорогой жизни» - от транспортного сообщения в регионе зависят сельское хозяйство, торговля и промышленность.

Все довоенные переправы уничтожила западная авиация. Люди, живущие на разных берегах, по несколько лет не могли попасть в больницу, увидеть родственников.

Но «русский мост», как его называют сами сирийцы, вдохнул в провинцию Дейр-эз-Зор новую жизнь.

Понтонный мост, возведенный российскими военными, способен выдерживать сильное течение Евфрата.

На востоке Сирии введен карантин из-за коронавируса. И благодаря понтонному мосту фермеры ездят на рынки Дейр-эз-Зора без опасений опоздать к назначенному времени.