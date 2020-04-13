Сельское хозяйство в Дейр-эз-Зоре оживает благодаря наведенному российскими военными понтонному мосту
Все довоенные переправы через Евфрат уничтожила западная авиация.
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Понтонный мост через Евфрат навели российские военнослужащие в Сирии. Для местных жителей он стал настоящей «дорогой жизни» - от транспортного сообщения в регионе зависят сельское хозяйство, торговля и промышленность.
Все довоенные переправы уничтожила западная авиация. Люди, живущие на разных берегах, по несколько лет не могли попасть в больницу, увидеть родственников.
Но «русский мост», как его называют сами сирийцы, вдохнул в провинцию Дейр-эз-Зор новую жизнь.
Понтонный мост, возведенный российскими военными, способен выдерживать сильное течение Евфрата.
На востоке Сирии введен карантин из-за коронавируса. И благодаря понтонному мосту фермеры ездят на рынки Дейр-эз-Зора без опасений опоздать к назначенному времени.