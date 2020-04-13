У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус

Известный российский эстрадный певец Стас Михайлов сказал, что получил от Роспотребнадзора подтверждение того, что перенес COVID-19.

Артист рассказал, что у него было обнаружено заболевание еще в то время, когда о вирусе в первую очередь никто не подозревал. Он также добавил, что получил множество сообщений от зрителей и подписчиков со схожими историями, подчеркнув важность своевременного обращения к специалистам за медицинской помощью.

«Я вот почему призывал людей, чтобы не лечились дома, не ждали вот эти дни золотые. Потому что это на вес золота все, что связано с легкими. Быстро надо!» - отметил исполнитель в в своем Instagram.

Стас Михайлов заявил, что лучшим на сегодняшний день способом противостоять заболеванию является самоизоляция. Уважительно относясь к себе и окружающим людям, а также вовремя обращаясь к врачам, по его мнению, можно прийти к хорошему результату.

Ранее певец сообщил, что перенес двустороннюю пневмонию. Тесты на коронавирусную инфекцию, сданные им, дали отрицательный результат. Позже исполнитель сделал анализы, показавшие наличие у него антител к новому заболеванию. В итоге Роспотребнадзор подтвердил, что пневмония была вызвана именно COVID-19.