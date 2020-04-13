Пожары в зоне отчуждения: огонь вплотную подобрался к Чернобыльской АЭС

Для тушения лесных пожаров в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС украинские пожарные при помощи авиации сбросили почти 400 тонн воды.

К операции были привлечены три самолета Ан-32 и три вертолета.

На данный момент на земле работают больше 300 сотрудников экстренных служб, а также десятки пожарных машин.

Отмечается, что на большей части территории горит трава и лесная подстилка. Жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы.

Ликвидировать очаги возгорания на территории АЭС не могут уже десятые сутки.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.