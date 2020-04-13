Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пожары в зоне отчуждения: огонь вплотную подобрался к Чернобыльской АЭС

Светлана Головина
14:30 13.04.2020
Ликвидировать очаги возгорания не могут уже на протяжении десяти дней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dsns.gov.ua

Для тушения лесных пожаров в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС украинские пожарные при помощи авиации сбросили почти 400 тонн воды.

К операции были привлечены три самолета Ан-32 и три вертолета.

На данный момент на земле работают больше 300 сотрудников экстренных служб, а также десятки пожарных машин.

Отмечается, что на большей части территории горит трава и лесная подстилка. Жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы.

Ликвидировать очаги возгорания на территории АЭС не могут уже десятые сутки.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата13.04.2020, 08:11
«Терминаторы» нанесли удар по бронетехнике «врага» в Амурской области: кадры учений
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата13.04.2020, 14:02
Бомбардировщик Пе-2: смертоносная «Пешка» войны
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:10 В стране и мире
Путин: обстановка с коронавирусом в стране меняется быстро и не в лучшую сторону
15:56 В стране и мире
Путин назвал территории повышенного риска в РФ для распространения коронавируса
15:51 В стране и мире
Росгвардейцы и МЧС будут штрафовать за несоблюдение режима ЧС
15:43 В стране и мире
Путин призвал устранить нехватку медицинских средств защиты от коронавируса
15:42 В стране и мире
В ВОЗ рассказали, как сократить пик заболеваемости коронавирусом в России
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые показали момент заражения COVID-19 под микроскопом
Видео
В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции повисшего на 15 этаже мужчину
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Буланова подтвердила, что находится в реанимации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.