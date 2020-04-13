В Кремле рассказали о конструктивном общении Путина и Трампа на фоне сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин подолгу и конструктивно общается со своим американским коллегой Дональдом Трампом на фоне ситуации с ценами на нефтяном рынке, поскольку в данной сфере интересы двух лидеров совпадают. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенты общаются подолгу, общаются откровенно, конструктивно, и эффективно, и результативно, как мы видим в итоге. Мы видим с вами и фиксируем факт о том, что сделка совершена, сделка формализована», - отметил представитель Кремля.

В ходе видеоконференции, которая прошла вечером 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились снизить объемы производства нефти на два месяца начиная с 1 мая. Сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, это рекордный уровень снижения за всю историю.

Кроме того, состоялся отдельный телефонный разговор Путина и Трампа. В Кремле сообщили, что российский лидер приветствовал соглашение между странами, а также поздравил американцев с католической Пасхой. Глава Белого дома в свою очередь отметил, что соглашение ОПЕК+ стабилизирует мировые финансовые и энергетические рынки.