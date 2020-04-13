«На передовой»: Песков поставил Москву в пример регионам в борьбе с COVID-19

Опыт Москвы в борьбе с распространением коронавируса важен для других регионов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас каждый глава региона самостоятельно принимает решения в координации с федеральным центром. И, безусловно, опыт того, как работает Москва, важен для глав других регионов», - отметил он.

Помимо этого пресс-секретарь подчеркнул, что столица «находится на передовой» борьбы с COVID-19, поскольку наибольшая нагрузка приходится на систему здравоохранения Москвы.

На данный момент на территории города уже был создан резерв специально оборудованных койко-мест для лечения инфицированных коронавирусом граждан.

Согласно информации оперштаба, в столице COVID-19 заражены 11 513 человек.