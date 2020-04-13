Разбитые стекла и сломанные рамы: опубликованы первые кадры с места взрыва газа в Петербурге

В понедельник, 13 апреля, в многоэтажном доме Санкт-Петербурга на Морской набережной прогремел взрыв. Видео с места происшествия публикует «Звезда».

На кадрах хорошо видно, что от взрывной волны в квартире на 1о-м этаже выбило окна. Осколки стекла и части выбитой рамы упали недалеко от припаркованных снизу автомобилей.

На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее уточнялось, что инцидент произошел в результате взрыва газового баллона.