Разбитые стекла и сломанные рамы: опубликованы первые кадры с места взрыва газа в Петербурге
Инцидент произошел на Морской набережной утром 13 апреля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В понедельник, 13 апреля, в многоэтажном доме Санкт-Петербурга на Морской набережной прогремел взрыв. Видео с места происшествия публикует «Звезда».
На кадрах хорошо видно, что от взрывной волны в квартире на 1о-м этаже выбило окна. Осколки стекла и части выбитой рамы упали недалеко от припаркованных снизу автомобилей.
На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее уточнялось, что инцидент произошел в результате взрыва газового баллона.