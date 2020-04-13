Путин обсудит с членами ЕАЭС борьбу с коронавирусом по видеосвязи

Президент Российской Федерации Владимир Путин завтра, 14 апреля, примет участие в обсуждении эпидемиологической и экономической ситуации в мире с членами Высшего Евразийского экономического совета. Встреча пройдет в видеоформате.

Как отмечает пресс-служба Кремля, основной фокус будет сделан на анализе итогов уже осуществленных и планировании предстоящих совместных действий по борьбе с COVID-19. Также значительное внимание будет отведено мерам по поддержанию стабильности экономики стран-членов ЕАЭС.

Результаты встречи будут отражены в совместном заявлении, составленном по ее окончании.