Огонь на изнурение: кадры стрельб РСЗО «Ураган» под Оренбургом

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» отработали точность поражения целей на учении в Оренбургской области в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Поиск целей велся с помощью подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус», а корректировка осуществлялась с беспилотных летательных аппаратов «Орлан».

Цели находились на удалении от восьми до 20 километров. Огонь велся на изнурение живой силы противника, разрушение объектов и уничтожение военной техники.

Всего в рамках учения было выпущено около 100 ракет крупного калибра - 122 мм и 220 мм.