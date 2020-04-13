Голикова рассказала, когда россиян начнут тестировать на иммунитет к COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что тестирование россиян на иммунитет к коронавирусу может начаться уже на этой неделе.

Она отметила, что в России появится тест-система по выявлению иммунитета к COVID-19. Благодаря этому тестированию будет возможность определить уровень иммунитета к коронавирусу.

Голикова добавила, что соответствующие органы уже на этой неделе запустят тестирование и определят, что было сделано за два месяца пандемии в нашей стране. С таким сообщением вице-премьер выступила в эфире телеканала «Россия 24».