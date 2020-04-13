Воспитанники довузовских образовательных организаций МО РФ приняли участие в Гагаринском уроке

В День космонавтики, 12 апреля, воспитанники довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации приняли участие в Гагаринском уроке «Космос - это мы».

В 2020 году Гагаринский урок посвящен теме «От победы в Великой Отечественной войне - к победам в космосе» и значимым космическим датам года. Среди тем урока: «60 лет отряду космонавтов», «55 лет первому выходу человека в открытое космическое пространство», «50 лет миссии "Луноход-1"», «35 лет миссии космического корабля "Союз Т-13"», «Спасение орбитальной станции "Салют-7"», «65 лет космодрому Байконур».

В уроке приняли участие юнармейцы со всей страны. Его провел начальник главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко в прямом эфире социальной сети «ВКонтакте». Во время трансляции воспитанники движения познакомились с историей создания первого отряда космонавтов.

Онлайн-урок для юнармейцев был посвящен 60-летию первого отряда космонавтов и центру их подготовки в Звездном городке, где проходил подготовку и сам Роман Романенко.

Гагаринский урок инициирован и впервые проведен 12 апреля 2016 года в юбилей 55-летия полета в космос Ю.А. Гагарина. Ежегодная акция «Гагаринский урок» прошла в пятый раз. Она включена Министерством просвещения РФ в Календарь образовательных событий учебного года. В 2020 году акция посвящена различным юбилейным датам. Главная тема - «От победы в Великой Отечественной войне - к победам в космосе».