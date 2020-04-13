Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в условиях кризисной ситуации необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.

«Возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а когда ситуация стабилизируется, через год привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными», - сказал он в интервью РБК.

Увеличить пособие по безработице для россиян он предлагает также на год или несколько месяцев, так как на данный момент «финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства».

Помимо этого Кудрин считает, что необходимо увеличить поддержку бизнеса примерно в два раза.

Для борьбы с корнавирусной инфекцией и антикризисные меры правительство России выделило 1,4 трлн рублей, еще около 30 млрд Михаил Мишустин собирается направить на повышение максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ.