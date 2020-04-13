«Эмоциональная гигиена»: психолог рассказала, как оставаться спокойным на карантине

Во время пандемии коронавирусной инфекции существует опасность не только заразиться охватившим мир заболеванием, но и попасть в ловушку так же широко распространившейся паники.

«Звезда» попросила кандидата психологических наук Ларису Овчаренко дать экспертный совет, как избежать излишней эмоциональной нагрузки в этот непростой период.

«Если мы хотим оставаться в тонусе, то надо действительно очень серьезно относиться к той информации, которую мы перерабатываем», - считает Овчаренко.

Эксперт отметила, что если внутренний накал близится к критическим отметкам, «страх начинает нас забирать», тревога становится слишком серьезной и опасения, касающиеся коронавируса, перерастают необходимый предел и начинают мешать повседневной жизни, то необходимо предпринять меры по контролю своего психологического состояния.

Специалист рассказала, как именно этот контроль можно осуществить.

«Первое – это рациональная оценка. Изучаем статистику, доверяем только проверенной информации, доверяем только проверенным СМИ, стараемся не перерабатывать слишком большое количество эмоциональных комментариев слушателей или подписчиков в социальных сетях», - подчеркнула специалист.

Помимо этого, Овчаренко посоветовала поддерживать «эмоциональную гигиену», общаться с приятными нам людьми, которые способны оказать поддержку в нужный момент.

Также, эксперт добавила, что в настоящее время важно отбросить от себя то, что мы не можем контролировать. Специалист отметила, что стоит сосредоточить внимание не на статистике коронавируса, а на том, на что непосредственно мы можем повлиять.

«А то, что я могу контролировать, мне надо взять под контроль. Свой ритм жизни, свой ритм дня, свои задания, свои задачи на день, которые я ставлю, взаимодействие с близкими мне людьми», - привела пример психолог.

Овчаренко отметила, что одним из действенных терапевтических средств является помощь другим людям, которым в данный момент может быть хуже, чем нам.