Ученые показали момент заражения COVID-19 под микроскопом

В Бразилии исследователям удалось запечатлеть момент заражения клетки вирусом COVID-19. Фотографии были опубликованы на сайте Фонда Освальдо Круса.

На кадрах хорошо видно, как темные точки проникают внутрь клетки, где располагается ядро, после чего происходит множественное скопление этих частиц - так происходит инфицирование.

© IOC, Fiocruz

По словам ученых, снимки были сделаны случайно при помощи электронного микроскопа, который позволяет увеличивать объекты до двух миллионов раз.

Отмечается, что данное исследование проводилось во время изучения репликации вируса.

Представленные на фотографиях клетки принадлежат примату из вида зеленых мартышек, генетический материал которых часто используется в научных целях, уточнили в фонде.

Согласно последним данным ВОЗ, всего в мире заражены 1 833 158 человек, количество летальных исходов - 113 922.

На территории России инфицированы 18 328 граждан, из которых 2 558 - за последние сутки.