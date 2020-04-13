В Приморском крае прошли рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции

Сотрудники полиции и административных комиссий провели в городах и районах Приморского края мероприятия, направленные на выявление лиц, нарушающих режим самоизоляции. По словам специалистов, в основном людей, нарушивших режим самоизоляции без уважительной причины, предупреждали.

«Непривычно, конечно, но что поделаешь, коронавирусом заболевают все больше и больше людей, и в конечном счете такая мера, как самоизоляция, и штраф за ее нарушение - для нашего же блага», - говорит жительница Владивостока Ольга.

Во Владивостоке правоохранители провели проверки в районе Спортивной набережной и набережной Цесаревича, Центральной площади, пляжах Шамора, Двимовском, на острове Русский и Токаревском маяке. По итогам рейда было составлено пять административных протоколов, в мае административная комиссия примет решения о сумме штрафов, которая может составить от трех до пяти тысяч рублей.

«Предупреждаем граждан, разъясняем, что нахождение на улице без уважительной причины и соответствующей справки от работодателя является нарушением», - рассказал член административной комиссии по Ленинскому району Владивостока Виктор Федосеенко.

С 7 апреля в городах Приморья заработала пропускная система, которая призвана ограничить передвижения граждан и остановить дальнейшее распространение коронавируса. Пропуск представляет собой сообщение на телефон, которое подтверждает право его обладателя перемещаться по городу во время режима всеобщей самоизоляции.