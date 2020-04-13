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Гонки и стрельбы из БМП: определены победители конкурса «Суворовский натиск» под Оренбургом

Андрей Аркадьев
12:25 13.04.2020
По итогам конкурса первое место занял экипаж сержанта Ивана Калашникова из мотострелкового соединения ЦВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа определены победители конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2020) «Суворовский натиск» в Оренбургской области.

На Тоцком полигоне экипажи БМП-2 соревновались в вождении машин и стрельбах из 30-мм пушки 2А42 и 7,62-мм пулемета ПКТ. Военнослужащие поразили мишени, имитирующие противника, его бронетехнику и орудия.

Стрельба велась как по появляющимся и движущимся мишеням на дистанциях от 300 до 1500 метров, для корректировки огня использовались трассирующие боеприпасы.

По итогам конкурса первое место занял экипаж сержанта Ивана Калашникова из мотострелкового соединения ЦВО. Победители выступят за общевойсковое объединение на окружных соревнованиях.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

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