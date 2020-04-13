За сутки в России умерли 18 человек с COVID-19

По информации оперштаба по коронавирусу, на территории России за 12 апреля скончались 18 человек.

Уточняется, что в Москве было зарегистрировано десять летальных случаев, в Нижегородской области умерли трое, в Чеченской Республике - двое, в Московской и Мурманской областях, а также Северной Осетии - по одному человеку.

Также сообщается, что за последние сутки в стране были диагностированы 2 558 новых случаев COVID-19, 179 пациентов выздоровели.

Согласно статистике, всего за период распространения коронавируса в стране инфекция была диагностирована у 18 328 человек, жертвами стали 148 зараженных, 1 470 - выздоровели.

По информации Университета Джонса Хопкинса, на утро понедельника, 13 апреля, РФ занимает 15-е место по заболеваемости среди всех стран.