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Медицинская страховка, ВОЗ и нарушение карантина: что власти США считают причиной многочисленных смертей от COVID-19

Анна Козлова
Ирина Егорова
01:31 13.04.2020
США заняли первую строчку в мире по числу жертв от коронавируса, обогнав Италию. Оно превысило 21,4 тысячи человек. Заразившихся к настоящему моменту граждан – свыше 532 тысяч.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Joel Marklund globallookpress

В лидеры по количеству смертей вырвались США, обогнав Италию. На этой неделе в Америке зарегистрировано рекордное количество умерших - одна лишь пятница унесла жизни более двух  тысяч  человек. Всего зарегистрировано более полумиллиона заболевших и более 21 тысячи смертей. Власти США ищут причины бедственного положения. По их мнению, в сложившейся ситуации виноваты даже не нарушители карантина, а ВОЗ.

«Всемирная организация здравоохранения ошиблась. Пропустили время, когда надо было бить тревогу. Они могли бы предупредить нас несколькими месяцами ранее. Должны же они были об этом знать! И, я думаю, вероятно, они знали. Мы должны внимательно изучить этот вопрос. И, возможно, мы приостановим финансирование ВОЗ», - заявлял американский лидер Дональд Трамп.

В качестве еще одной причины служит система здравоохранения. США - единственная развитая страна в мире, где нет системы бесплатного здравоохранения. Добровольная медицинская страховка может стоить американцу трети его заработка, но даже она не покрывает всех расходов на лечение. Поэтому, обнаружив у себя первые симптомы заболевания, американцы не торопятся обращаться ко врачу.

Шестидневное лечение от коронавируса в больнице для среднестатистического американца, по расчетам страховой компании, обойдется больному, в пересчете на рубли, в три миллиона.

Дональд Трамп, пытаясь избежать народного гнева уверяет, часть расходов покроет государство прямыми субсидиями для больниц.

«Когда время придет, мы будем готовы помочь тем больницам и штатам, которые нуждаются в этом больше всего. Мы свернем горы, чтобы защитить жителей нашей страны. И используем каждый ресурс, чтобы позаботиться об их здоровье», - говорил Трамп.

О системном решении проблемы заявлял один из кандидатов в президенты, левый демократ Берни Сандерс, не скрывающий симпатии к социализму и открыто критикующий недостатки западного капитализма. На этой неделе он неожиданно объявил, что прекращает кампанию, так как его долг, как действующего сенатора - сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, а не вести политические баталии с Джо Байденом.

«Глядя на то, как страну поглощает кризис, я не могу без зазрения совести продолжать вести кампанию, которая все равно не завершится успехом и может помешать важной работе, которой мы должны заниматься в это непростое время», - заявил он.

Таким образом, единственным кандидатом от демократов остался Джо Байден. Теперь в президентской гонке он один на один с Дональдом Трампом. Победителя определит время, а также то, как они будут бороться в условиях пандемии. Не слов, а дел, не красивых обещаний с трибун, а конкретных действий ждет от кандидатов американские граждане, которые внимательно следят за предвыборной гонкой.

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