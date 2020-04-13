В России зарегистрировано 2 558 новых случаев COVID-19

На территории России за последние сутки было подтверждено 2 558 случаев заражения коронавирусом в 62 регионах.

Помимо этого 18 человек скончались: в Москве - 10, в Нижегородской области - трое, в Чеченской Республике - двое, по одному человеку в Московской и Мурманской областях, а также Республике Северная Осетия.

Отмечается, что выздоровели 179 пациентов.

Согласно статистике, на данный момент в России количество заболевших COVID-19 достигло 18 328 человек в 82 регионах, вылечились - 1 470, умерли - 148.