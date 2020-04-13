Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Китае спрогнозировали новую волну COVID-19

Анна Берестовая
11:54 13.04.2020
Новая волна заболевания может настигнуть те страны, которые менее всего медицински подготовлены к борьбе с вирусом.
В Китае спрогнозировали новую волну COVID-19
© Фото: Zhao Jun, Xinhua, Globallookpress

Спад в развитии пандемии коронавируса летом 2020 года может оказаться достаточно далеким от финальной точки в истории противостояния человечества и COVID-19. Согласно прогнозам шанхайской экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции, возможно возникновение новой волны заболевания в ноябре текущего года.

На территории Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки уже регистрируются начальные вспышки вируса. Математические расчеты подсказывают, что при аналогичном развитии ситуации зима снова станет периодом всеобщей самоизоляции.

Как подчеркнул заведующеий инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань» и глава экспертной группы Чжан Вэньхун, достижения в области диагностики и предупреждения коронавируса, имеющиеся к сегодняшнему дню, сделают новый всплеск заражений менее серьезным. Об этом пишет портал «Хуаньцюван».

Тем не менее государства со слабым медицинским обеспечением будут испытывать очень большие трудности следующей зимой.

По мнению эксперта, мировая эпидемиологическая безопасность будет зависеть именно от тех стран, которые располагают наименьшими ресурсами для борьбы с коронавирусом.

Тем временем в России за прошедшие сутки было зарегистрировано 2 558 случаев заражения COVID-19. Новые инфицированные зафиксированы на территории 62 регионов страны. За это же время скончались 18 человек и выздоровели 179 пациентов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата13.04.2020, 08:11
«Терминаторы» нанесли удар по бронетехнике «врага» в Амурской области: кадры учений
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата13.04.2020, 10:22
Первые Т-90М «Прорыв» в войсках: кадры из гвардейской танковой армии ЗВО
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
12:50 В стране и мире
Видео
«Эмоциональная гигиена»: психолог рассказала, как оставаться спокойным на карантине
12:49 В стране и мире
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице
12:24 В стране и мире
Ученые показали момент заражения COVID-19 под микроскопом
11:58 ОПК
Завод-производитель боевых «Аллигаторов» в Приморье возобновил работу
11:58 В стране и мире
За сутки в России умерли 18 человек с COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:50 В стране и мире
Видео
«Эмоциональная гигиена»: психолог рассказала, как оставаться спокойным на карантине
12:49 В стране и мире
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице
12:25 В стране и мире
Видео
Гонки и стрельбы из БМП: определены победители конкурса «Суворовский натиск» под Оренбургом
12:24 В стране и мире
Ученые показали момент заражения COVID-19 под микроскопом
11:58 ОПК
Завод-производитель боевых «Аллигаторов» в Приморье возобновил работу
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые показали момент заражения COVID-19 под микроскопом
Видео
В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции повисшего на 15 этаже мужчину
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Буланова подтвердила, что находится в реанимации
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за нарушение карантина
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.