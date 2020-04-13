В Китае спрогнозировали новую волну COVID-19

Спад в развитии пандемии коронавируса летом 2020 года может оказаться достаточно далеким от финальной точки в истории противостояния человечества и COVID-19. Согласно прогнозам шанхайской экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции, возможно возникновение новой волны заболевания в ноябре текущего года.

На территории Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки уже регистрируются начальные вспышки вируса. Математические расчеты подсказывают, что при аналогичном развитии ситуации зима снова станет периодом всеобщей самоизоляции.

Как подчеркнул заведующеий инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань» и глава экспертной группы Чжан Вэньхун, достижения в области диагностики и предупреждения коронавируса, имеющиеся к сегодняшнему дню, сделают новый всплеск заражений менее серьезным. Об этом пишет портал «Хуаньцюван».

Тем не менее государства со слабым медицинским обеспечением будут испытывать очень большие трудности следующей зимой.

По мнению эксперта, мировая эпидемиологическая безопасность будет зависеть именно от тех стран, которые располагают наименьшими ресурсами для борьбы с коронавирусом.

Тем временем в России за прошедшие сутки было зарегистрировано 2 558 случаев заражения COVID-19. Новые инфицированные зафиксированы на территории 62 регионов страны. За это же время скончались 18 человек и выздоровели 179 пациентов.