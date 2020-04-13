В Москве за нарушения с цифровыми пропусками будут штрафовать до 40 тысяч рублей

За неиспользование цифровых пропусков на территории Москвы, а также за различные нарушения при их наличии гражданам грозит штраф до 40 000 рублей.

По словам руководителя Департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, суммы штрафов будут варьироваться в зависимости от состава нарушений и их повторов.

Также он добавил, что соответствующие меры будут применяться и при оформлении пропуска гражданами, которые должны обязательно находиться дома на самоизоляции.

Помимо этого Лысенко сообщил, что система выдачи цифровых пропусков подвергается большому количеству хакерских атак, однако справляться с нагрузкой удается.

На данный момент система выдает пропуска и их можно проверить, добавил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».