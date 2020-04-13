В Москве за нарушения с цифровыми пропусками будут штрафовать до 40 тысяч рублей
Оформить специальный пропуск можно с 13 апреля на сайте мэра Москвы.
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За неиспользование цифровых пропусков на территории Москвы, а также за различные нарушения при их наличии гражданам грозит штраф до 40 000 рублей.
По словам руководителя Департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, суммы штрафов будут варьироваться в зависимости от состава нарушений и их повторов.
Также он добавил, что соответствующие меры будут применяться и при оформлении пропуска гражданами, которые должны обязательно находиться дома на самоизоляции.
Помимо этого Лысенко сообщил, что система выдачи цифровых пропусков подвергается большому количеству хакерских атак, однако справляться с нагрузкой удается.
На данный момент система выдает пропуска и их можно проверить, добавил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».