Взрыв газа прогремел в многоэтажном доме в Петербурге
По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: sdelai_raion_luchshe, Вконтакте
На Морской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв газа. Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома.
Газовый баллон взорвался на 10-м этаже. В результате оказались выбиты окна.
Как уточнили «Звезде» в МЧС по региону, информация о якобы возникшем после взрыва пожаре не соответствует действительности.