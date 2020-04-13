Гидрографы ВМФ России определили точные координаты Южного магнитного полюса

Гидрографическое судно «Маршал Геловани» побывало в предполагаемой точке Южного магнитного полюса Земли, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

В начале марта судно «Маршал Геловани» вышло из Владивостока в дальний поход к Антарктиде и за это время прошло около девяти тысяч морских миль. В море Дюрвиля судно встретилось с океанографическим исследовательским судном Балтфлота «Адмирал Владимирский», которое с 3 декабря прошлого года участвует в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России.

Оба судна проследовали в предполагаемую точку Южного магнитного полюса. Там специалисты провели необходимые замеры по определению его точных координат, которые смещаются на несколько километров в год, а также изучили гидрологию моря.

Отмечается, что точка нахождения Южного магнитного полюса на протяжении практически 30 лет определялась дистанционно, путем расчетов.

Плавание, которое проходит при поддержке Русского Географического Общества, продлится около трех месяцев. Поход посвящен 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.