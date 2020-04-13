В Москве подали около 700 тысяч заявок на цифровые пропуска

К 10 утра сегодняшнего дня москвичи подали 702 344 заявки на оформление цифровых пропусков для перемещения по территории столицы. По данным заявкам уже было выдано 697 899 рабочих пропусков.

В тот же период времени, согласно сообщению оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, была зарегистрирована бот-атака на сервера сайта мэрии города. Атака производилась в том числе из других государств. Поиск причин и источников произошедшего будет осуществлен правоохранительными органами.

Повышенная нагрузка на сайт mos.ru может привести к продлению времени ответа системы на запросы пользователей, в частности, касающиеся пропусков.

В качестве альтернативы интернет-сайту, жители Москвы для оформления пропусков смогут обратиться по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправить смс на номер 7377.

Крайне важно указать в заявке на получение пропуска точные и достоверные данные. Не соответствующая действительности информация будет обнаружена при проверке заявок и приведет к аннулированию пропускного документа.

Воспользоваться пропуском можно будет лишь при предъявлении гражданином паспорта. Данные на пропуске и на паспорте должны совпадать друг с другом. В ином же случае, пропуск будет сочтен недействительным. Предоставление же недостоверных данных понесет за собой соответствующие нарушению санкции.

Напомним, что в столице пропускной режим перемещения по территории города начнет действовать уже с 15 апреля. Пропуск для езды на работу будет выдаваться до конца месяца. Пропуска, необходимые для посещения медучреждений или иных целей, будут действовать один календарный день.