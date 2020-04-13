Вирусолог заявила о смене траектории распространения COVID-19 в России

Динамика распространения новой коронавирусной инфекции на территории России меняется не в лучшую сторону, об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.



По ее словам, причиной происходящего во многом является безответственность россиян, в частности, молодых людей, которые считают, что они вне группы риска. Однако после заболевания коронавирусом у них бывают серьезные осложнения.

«Начинаются физические проблемы, физическая выносливость падает, очень сильно меняются психологические особенности, возникают депрессивные состояния существенно чаще, чем у обычной популяции», - пояснила Попович.

Также она отметила, что рост заболевших с одного до 10 тысяч на территории разных стран происходил неравномерно. В Соединенных Штатах для этого потребовалось шесть дней, в Германии, Италии и Испании - восемь, в Австрии - 15, добавила она в эфире телеканала «Россия 1».

Согласно последним данным, COVID-19 был диагностирован у 18 328 россиян, среди которых 148 умерли, 1 470 выздоровели.