Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за задымления
Воздушное судно направлялось в Москву.
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Причиной тому стало задымление в кабине пилотов. Воздушное судно направлялось в Москву.
Как сообщили «Звезде» в авиакомпании, самолет выполнял рейс U6 274. Сразу после взлета сработал датчик задымления в кабине.
«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. На борту находилось 36 пассажиров и 6 членов экипажа», - отметили в пресс-службе.
Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно.