РЖД приостановят бесплатный проезд ветеранов ВОВ

ОАО «Российские железные дороги» объявило о приостановке бесплатных перевозок ветеранов Великой Отечественной войны с 13 апреля. Они смогут воспользоваться правом бесплатного проезда только после отмены ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба РЖД.

В компании отметили, что заботятся о здоровье ветеранов, и такое решение было принято, чтобы не допустить риска заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что фронтовики и участники боевых действий войны 1941-1945 годов, а также сопровождающие их лица смогут ездить бесплатно на поездах на территории России. Такой подарок РЖД преподнесли им к 75-летию Победы.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нецелесообразным участие ветеранов Великой Отечественной в массовых мероприятиях 9 мая 2020 года с точки зрения охраны их здоровья.