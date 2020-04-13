Покидая Землю: ученый назвал места на Марсе, пригодные для жизни

Люди смогут существовать на Марсе, проживая на специально созданных отдельных территориях, искусственно облагороженных с помощью науки и технологий. Такое мнение высказал заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

В интервью РИА Новости специалист отметил, что колонизацию космоса стоит начать с Красной планеты. Причем благоприятные для жизни условия стоит создавать не на всем Марсе, а ограничиться локальными местностями.

По мнению ученого, решение о том, преобразовывать ли всю планету под нужды человечества, должно быть принято уже позже. Возможно, стимулом для такого преобразование станет выбор покинуть Землю навсегда.

«Может, в какой-то момент люди не захотят возвращаться на Землю», - предположил эксперт.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что в ближайшем будущем на Марс можно будет отправлять по 100 тысяч человек в год. По планам изобретателя, к 2050 году там смогут оказаться примерно миллион землян.