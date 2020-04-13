В Москве усилили контроль на въезде в город

На въезде в Москву на Дмитровском шоссе сотрудники ДПС останавливают автомобили с иногородними номерами для проверки документов, подтверждающих цель поездки.

В случае если у гражданина отсутствует соответствующий пропуск - например, справка с работы, - то въезд на территорию города для него закрыт.

Для усиления контроля были привлечены сотрудники полиции, часть автомагистрали перекрыли грузовыми машинами КамАЗ.



Напомним, что пропускной режим в Москве и Московской области вводится с 15 апреля.