В Москве усилили контроль на въезде в город
На данный момент на Дмитровском шоссе дорогу частично заблокировали грузовыми автомобилями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На въезде в Москву на Дмитровском шоссе сотрудники ДПС останавливают автомобили с иногородними номерами для проверки документов, подтверждающих цель поездки.
В случае если у гражданина отсутствует соответствующий пропуск - например, справка с работы, - то въезд на территорию города для него закрыт.
Для усиления контроля были привлечены сотрудники полиции, часть автомагистрали перекрыли грузовыми машинами КамАЗ.
Напомним, что пропускной режим в Москве и Московской области вводится с 15 апреля.