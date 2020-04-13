Всеми силами: как в России ведут «войну» против коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса пока только набирает обороты. Прирост выявленных случаев в среднем уже идет больше, чем на тысячу в день. Почти каждую неделю к россиянам обращается глава государства Владимир Путин и рассказывает нам о новых мерах, предпринимаемых правительством. Российский лидер лично рассказывает о всех действиях и планах руководства, направленных на борьбу с вирусом.

«Вновь обращу внимание - все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное – это безопасность и здоровье граждан России», - заявлял глава РФ.

Война с коронавирусом идет и в больницах, и в лабораториях, а также на заводах, где запущено производство защитных костюмов, масок и аппаратов ИВЛ. Благодаря новому экспресс-тесту результат анализа на коронавирус можно получить за 15 минут.

«Определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», - отметил Путин на совещании с губернаторами.

Самая тревожная ситуация по-прежнему в Москве, которая занимает печальное первое место по количеству зараженных. Виноваты в этом, в первую очередь, те, кто нарушает режим самоизоляции. Скорая помощь работает на пределе, по сравнению с прошлой неделей количество госпитализированных почти утроилось. Около 40 столичных поликлиник пришлось срочно перевести на работу по лечению больных коронавирусом. Из них сделают амбулаторные центры, которые будут функционировать круглосуточно. А с 13 апреля все предприятия, кроме тех, без которых город просто не сможет обойтись, приостановят работу.

Под ударом оказался и бизнес. Правительство разработало меры поддержки - сокращает налоги, отменило проверки, устроило кредитные каникулы, на этой неделе обсуждался вопрос введения моратория на страховые взносы.

«В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий», - отметил президент.

Продолжается и поиск лекарства от коронавируса. Разработка вакцины переходит в завершающую стадию, начинаются клинические испытания на 60 добровольцах.

Показало свою эффективность и переливание плазмы крови от тех, кто уже переболел к тем, кто находится в критическом состоянии. Это объясняется тем, что в крови выздоровевшего пациента появляются антитела, которые их организм выработал во время борьбы с вирусом. Когда плазму переливают больному, то антитела, которые попадают в кровь, помогают справиться с коронавирусом.

Медиков, работающих с инфицированными пациентами, государство обеспечит дополнительной поддержкой. Докторам будут доплачивать 80 тысяч рублей в месяц, медсестрам – 50, младшему персоналу - 25 тысяч. Фактически их уже приравняли к военнослужащим, - они сейчас рискуют жизнью не меньше.

«Повторю, такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение, а именно – установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России», - подчеркнул президент.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, количество заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 15 770 человек. Умерло 130 пациентов, выздоровели 1291.