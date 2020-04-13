В Мурманской области у 128 человек выявили коронавирус

У еще 105 человек в Мурманске обнаружен коронавирус. Таким образом, за последние сутки число зарегистрированных случаев выросло в два раза и составляет 128 человек. Большинство заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, сообщил оперштаб региона. Среди пациентов есть и дети.



При этом десять человек были выписаны из больницы, летальных случаев в регионе нет.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, количество заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 15 770 человек. Умерло 130 пациентов, выздоровели 1291.