Китайский эпидемиолог рассказал, когда ждать пика пандемии коронавируса

В Китае ведущий эпидемиолог страны Чжун Наньшань сделал прогноз, когда наступит переломный момент с пандемией коронавируса в мире. По его мнению, если эпидемиологическая ситуация будет складываться по текущему сценарию, то необходимы еще минимум две недели.

«Если ситуация в мире будет развиваться по сегодняшнему сценарию, то, боюсь, нужны еще две недели», - приводит слова эпидемиолога газета «Жэньминь жибао».

Наньшань пояснил, что в отличии от пандемии 1918 года, когда в мире бушевал испанский грипп, сейчас государствами принимаются активные меры по сдерживанию распространения коронавируса. И это играет важную роль в развитии ситуации. Если правительства и дальше будут принимать жесткие решения, то эпидемия пойдет на спад.

О появлении нового типа коронавируса стало известно 31 декабря 2019 года, когда власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила пандемию нового типа коронавируса. Тогда же специалисты ВОЗ сделали прогноз, что в ближайшие дни и недели число зараженных и скончавшихся может увеличиться.

По последним данным, во всем мире общее число инфицированных COVID-19 достигло 1 720 890 человек. Погибли от болезни 104 729 пациентов.