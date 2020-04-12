Россия отмечает День космонавтики удаленно из-за пандемии коронавируса

Россия отмечает День космонавтики. Ровно 59 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории полет человека в космос.

Всех землян с этой знаменательной датой поздравили космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Они записали видеообращение с борта Международной космической станции.

«Новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника», - пожелали космонавты.

Праздник проходит в условиях пандемии коронавируса. Все основные торжества перенесены на осень. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, торжественные мероприятия планируется провести в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин связался с членами экипажа МКС. Глава государства поздравил космонавтов с наступающим праздником и отметил, что освоение космоса всегда было и остается символом прогресса и развития человечества.

В 1961 году 12 апреля ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1». На его борту находился Юрий Гагарин. Он выполнил один оборот вокруг Земли. Полет длился 108 минут. В марте 1962 года второй космонавт СССР и дублер Гагарина Герман Титов выступил с инициативой об учреждении праздника. А 9 апреля вышел соответствующий указ президиума Верховного Совета СССР. В соответствии с федеральным законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах России», День космонавтики является памятной датой.