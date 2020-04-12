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Вирусолог дал свой прогноз спада пандемии коронавируса в России

Лина Давыдова
08:21 12.04.2020
По мнению вирусолога Виктора Зуева, говорить о прохождении пика заболеваемости в апреле преждевременно.
Вирусолог дал свой прогноз спада пандемии коронавируса в России
© Фото: Shen Bohan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Спада пандемии коронавирусной инфекции в России можно ожидать не раньше июня. Такой прогноз дал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он прокомментировал мнение многих экспертов, заявлявших что пик заболевания придется на середину апреля, после чего начнется спад. По словам Зуева, сейчас об этом говорить не приходится, так как с каждым днем число инфицированных в стране только растет.

«Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо», - отметил Зуев в комментарии Nation News.

Ранее многие специалисты давали довольно оптимистичный прогноз относительно достижения пика заболеваемости в России. В частности, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла, что в апреле уровень инфицированности населения выйдет на плато.

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