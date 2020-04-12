Зеленский заявил, что устал от борьбы с распространением коронавируса

Владимир Зеленский признался, что устал в борьбе с распрстранением коронавирусной инфекции. В то же время он подчеркнул, что сдаваться не намерен.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены», - обратился украинский президент к своим подписчикам в Instagram.

Он также рассказал о мерах, которые принимает Киев, чтобы бороться с распространением COVID-19. В частности, Украина направила самолеты в Китай и Южную Корею, чтобы привезти оттуда «все необходимое». По словам президента, в стране также наращивают собственное производство масок и защитных костюмов.

«Я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: "На Украине заболевших и умерших нет"», - выразил надежду Зеленский.

Число инфицированных COVID-19 на Украине, по последним данным, составляет 2511 человек. Из них 73 человека умерли, 79 выздоровели.

С 6 апреля на Украине запрещено выходить на улицу без маски и собираться группами более двух человек. Детям до 14 лет нельзя появляться на улице без сопровождения взрослых. Запрещено покидать домам лицам старше 60 лет и зараженным коронавирусной инфекцией.