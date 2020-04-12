Беспрепятственно прошли к выходу: в Сети публикуют кадры побега пациентов из психбольницы в Иркутске

В ночь с субботы на воскресенье в Иркутске из психиатрической больницы сумели сбежать шестеро пациентов. Об этом сообщили в региональном ГУМВД РФ.

«Поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан», - говорится в сообщении.

В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» опубликовано видео с камер наблюдения, на котором, предположительно, запечатлен момент побега. На кадрах зафиксировано, как один из мужчин подходит к столу дежурного пункта, хватает за шею женщину, остальные спокойно проходят к выходу.

Все сбежавшие мужчины. Самому старшему 28 лет, самому младшему – 19. Ориентировки разосланы по всем отделениям полиции. Пациенты объявлены в розыск. Силы наружных нарядов полиции, а также оперативники и участковые направлены на поиски сбежавших.