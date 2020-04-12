В Госдуме предложили обеспечивать нуждающиеся семьи антисептиками и продуктами

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Госдуме предложили расширить меры по поддержке многодетных и малообеспеченных семей. В частности, обеспечивать эту категорию граждан продуктами и антисептиками. Соответствующее письмо автор инициативы депутат Михаил Щапов направил премьер-министр РФ Михаилу Мишустину.

Парламентарий предлагает также поддержать семьи, в которых есть дети с особенностями развития, а также граждан, осуществляющих уход за нетрудоспособными взрослыми гражданами, пишет RT.

На период самоизоляции каждому нетрудоспособному взрослому россиянину, которому требуется уход, каждому ребенку из многодетных, малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами Щапов предлагает направлять продуктовый набор и средства индивидуальной защиты: маски: перчатки и дезинфицирующие вещества.

В пакет дополнительных мер для указанной категории граждан предлагается также ввести компенсацию родителям, у которых снизился доход из-за пандемии, расширение суммы пособий и обеспечение нуждающихся детей необходимыми электронными устройствами для дистанционного обучения.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, с апреля по июнь 2020 года эти семьи будут получать ежемесячно дополнительные 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.