В российские регионы придет аномально холодная погода

В ближайшие дни российские регионы ждет похолодание. Температура в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье может упасть на 2-4 градуса ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже в это воскресенье в перечисленных регионах температура опустится на 2 градуса ниже нормы. В понедельник она упадет на 4 градуса. Во вторник и среду температура поднимется и будет около нормы, а в четверг вновь опустится на 4 градуса ниже нормы.

Ранее Вильфанд объяснил резкую смену погоды в Москве. Как отметил руководитель Гидрометцетра, в тех районах города, которые попадают в антициклоническую волну, светит солнце, а в районах под циклонической волной идет снег. Эти волны постоянно перемещаются, поэтому погода такая неустойчивая.