Наркодиспансер в Красноярске эвакуировали из-за пожара

В Красноярске на правобережье в здании местного наркодиспансера вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. В тушении огня задействованы 32 человека и 12 единиц техники. Кадры с места происшествия опубликовал портал Newslab.ru.

Как сообщили в региональном МЧС, 16 пациентов и два сотрудника персонала эвакуировались до прибытия пожарных. Они переведены в отдельно стоящий корпус больницы. Причина пожара устанавливается.