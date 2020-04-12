В ЕАЭС вступил в силу запрет на экспорт крупы, лука и муки

Сегодня, 12 апреля, вступает в силу запрет на вывоз некоторого ряда продуктов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что данная мера продлится до 30 июня включительно. Соответствующее решение приняла Европейская экономическая комиссия.

Под ограничительные меры попали гречиха, гречневое зерно и готовые продукты из гречки, просо, рис (исключение рис из Казахстана), рожь, крупа и мука грубого помола, гранулы из зерна злаков, соевые бобы, семена подсолнечника, репчатый лук, репа и чеснок.

В документе перечислены также и исключения, на которые не распространяется запрет на экспорт. На товары, которые вывозят с таможенной территории ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи. Также продукты можно вывозить гражданам для личного пользования и в качестве припасов. Можно вывозить товары для обеспечения деятельности сооружений и установок, в отношении которых члены ЕАЭС обладают исключительной юрисдикцией, пишет РИА Новости.

Запрет не распространяется на товары, которые перемещаются между территориями государств союза через третьи страны, а также в рамка международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами таможенной территории союза.

О запрете на экспорт некоторого ряда продовольственных товаров было известно еще в конце марта. Тогда в заявлении Европейской экономической комиссии говорилось, что данная мера позволит обеспечить население достаточным количеством этих товаров во время распространения коронавирусной инфекции. Оговаривалось, что действие запрета вступает в силу через 10 дней со дня публикации.