Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В ЕАЭС вступил в силу запрет на экспорт крупы, лука и муки

Тамара Астапенкова
06:42 12.04.2020
Предполагается, что ограничительные меры будут действовать до 30 июня включительно.
В ЕАЭС вступил в силу запрет на экспорт крупы, лука и муки
© Фото: pixabay

Сегодня, 12 апреля, вступает в силу запрет на вывоз некоторого ряда продуктов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что данная мера продлится до 30 июня включительно. Соответствующее решение приняла Европейская экономическая комиссия.

Под ограничительные меры попали гречиха, гречневое зерно и готовые продукты из гречки, просо, рис (исключение рис из Казахстана), рожь, крупа и мука грубого помола, гранулы из зерна злаков, соевые бобы, семена подсолнечника, репчатый лук, репа и чеснок.

В документе перечислены также и исключения, на которые не распространяется запрет на экспорт. На товары, которые вывозят с таможенной территории ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи. Также продукты можно вывозить гражданам для личного пользования и в качестве припасов. Можно вывозить товары для обеспечения деятельности сооружений и установок, в отношении которых члены ЕАЭС обладают исключительной юрисдикцией, пишет РИА Новости.

Запрет не распространяется на товары, которые перемещаются между территориями государств союза через третьи страны, а также в рамка международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами таможенной территории союза.

О запрете на экспорт некоторого ряда продовольственных товаров было известно еще в конце марта. Тогда в заявлении Европейской экономической комиссии говорилось, что данная мера позволит обеспечить население достаточным количеством этих товаров во время распространения коронавирусной инфекции. Оговаривалось, что действие запрета вступает в силу через 10 дней со дня публикации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.04.2020, 18:05
Роспотребнадзор рекомендовал приостановить работу большинства организаций Москвы
Дата12.04.2020, 07:00
В Бергамо российские специалисты ведут круглосуточный прием людей с коронавирусом
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата10.04.2020, 14:54
Ствол длинный, жизнь короткая: противотанковые ружья против армады вермахта
Дата11.04.2020, 16:09
Рассекречены архивы Минобороны о преступлениях нацистов во времена Второй мировой
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
09:04 В стране и мире
Китайский эпидемиолог рассказал, когда ждать пика пандемии коронавируса
08:49 В стране и мире
Зеленский заявил, что устал от борьбы с распространением коронавируса
08:21 В стране и мире
Вирусолог дал свой прогноз спада пандемии коронавируса в России
08:01 В стране и мире
В Госдуме предложили обеспечивать нуждающиеся семьи антисептиками и продуктами
07:00 Армия
Видео
В Бергамо российские специалисты ведут круглосуточный прием людей с коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:04 В стране и мире
Китайский эпидемиолог рассказал, когда ждать пика пандемии коронавируса
08:49 В стране и мире
Зеленский заявил, что устал от борьбы с распространением коронавируса
08:24 В стране и мире
Видео
Беспрепятственно прошли к выходу: в Сети публикуют кадры побега пациентов из психбольницы в Иркутске
08:21 В стране и мире
Вирусолог дал свой прогноз спада пандемии коронавируса в России
08:01 В стране и мире
В Госдуме предложили обеспечивать нуждающиеся семьи антисептиками и продуктами
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Буланова подтвердила, что находится в реанимации
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за нарушение карантина
Иммунолог назвал альтернативу маскам против коронавируса
Видео
Массовое нашествие рыбы в Крыму попало на видео
Видео
Аршавин стал доставщиком еды для пенсионеров: видео
Видео
Звери на воле: закрытые на карантин города заполонили дикие животные
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.