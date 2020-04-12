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Из-за коронавируса в Сирии приостановил работу крупный ремесленный рынок

Максим Гриценко
06:47 12.04.2020
В сирийском городе Хама из-за коронавируса приостановил работу крупный ремесленный центр. Местные власти ввели ограничительные мера для борьбы с распространением инфекции.
Из-за коронавируса в Сирии приостановил работу крупный ремесленный рынок
© Фото: Михаил Аллаедин, РИА Новости

В  городе Хама из-за введенных сирийскими властями мер для борьбы с коронавирусом приостановил работу крупный ремесленный центр. На этом рынке трудятся местные мастера. Они продают созданные своими руками музыкальные инструменты, украшения, ковры, четки, картины.

Как рассказал директор культурного центра Камаль Наджар, ремесленный центр был закрыт по поручению руководства, чтобы никто не заболел вирусом COVID-19.

«Обычно здесь очень много людей, но сейчас все закрыто из-за коронавируса в Сирии, поэтому тут пусто», - пояснил Наджар.

В апреле здесь должна была пройти традиционная выставка ремесел, но ее пришлось отменить.

В центре надеются, что скоро пандемия коронавируса будет преодолена, и в центре вновь закипит жизнь.

По последним данным в Сирии выявлено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: из них пять человек выздоровели, двое умерли. Власти страны прилагают усилия для того, чтобы инфекция не распространилась: проводится дезинфекция государственных учреждений, общественных мест и городских улиц, до 16 апреля запрещены культурно-массовые мероприятия, на карантинные «каникулы» ушли все министерства и ведомства. В медицинских учреждениях открываются дополнительные медицинские изоляторы и отделения реанимации, оборудованные аппаратами ИВЛ.

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