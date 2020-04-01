ДНР: ВСУ выпустили 151 мину по республике

В Донецкой народной республике сообщили, что за прошедший вторник, 31 марта, на их территории украинскими силовиками были выпущены мины и снаряды.

Такую информацию сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Произведенная атака, в которой использовались минометы 120 и 82-миллеметрового калибра и калибра в 122 мм, нарушила режим прекращение огня.

В общей сумме в границах самопровозглашенного государства был осуществлен выпуск 151 мины и снаряда.

Кроме этого, представители ДНР подчеркнули, что под обстрел попали шесть населенных пунктов, включая окраины Головки и Донецка.