ДНР: ВСУ выпустили 151 мину по республике
Под обстрел попали шесть населенных пунктов, среди которых оказались окраины Головки и Донецка.
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В Донецкой народной республике сообщили, что за прошедший вторник, 31 марта, на их территории украинскими силовиками были выпущены мины и снаряды.
Такую информацию сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Произведенная атака, в которой использовались минометы 120 и 82-миллеметрового калибра и калибра в 122 мм, нарушила режим прекращение огня.
В общей сумме в границах самопровозглашенного государства был осуществлен выпуск 151 мины и снаряда.
Кроме этого, представители ДНР подчеркнули, что под обстрел попали шесть населенных пунктов, включая окраины Головки и Донецка.