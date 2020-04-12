Ким Чен Ын обсудил коронавирус на заседании политбюро

Заседание политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи прошло 11 апреля с участием лидера КНДР Ким Чен Ына. В ходе мероприятия обсуждались вопросы бюджета, кадровые перестановки и противодействие пандемии коронавируса.

По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), председательствовал на заседании Ким Чен Ын, участие также приняли члены и кандидаты в члены политбюро ЦК ТПК.

Как пишет ЦТАК, участники заседания высказали мнение, что пандемия COVID-19 сейчас стремительно распространяется на весь мир и «превращается в наихудшие бедствия всего человечества». Это, считает северокорейское руководство, демонстрирует невозможность ликвидации данной инфекции в короткий срок и это может стать препятствием для экономического развития КНДР.

Напомним, в настоящий момент Северная Корея продолжает настаивать на том, что на ее территории нет ни одного случая заболевания коронавирусом.