Около 200 россиян готовятся вылететь из Токио в Москву

Около 200 пассажиров проходят регистрацию на вывозной рейс из Токио в Москву. Очередь к стойкам регистрации в аэропорту Ханэда выстроилась задолго до ее начала. На регистрацию проходят те, кто зарегистрировались на сайте Госуслуг и получили уведомление.

Людей, отсутствующих в списках, вынуждены отсеивать. В воздушной гавани работают сотрудники посольства РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий.

Ранее сообщалось, что рейс «Аэрофлота», который был запланирован на 13 апреля по маршруту Мадрид-Москва, сделает остановку в Санкт-Петербурге. Изначально перелет планировался только в столицу, причем борт должен был забрать лишь жителей Москвы и Подмосковья, покинувших Россию после 1 января текущего года. Но после проверки заявок на рейс выяснилось, что самолет полупустой. Было решено сделать промежуточную остановку в Санкт-Петербурге, чтобы покинуть Испанию смогли также жители северной столицы. Сейчас регистрация на рейс открыта на сайте Госуслуг и для них.