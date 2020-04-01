В Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

В Республике Карелия на фоне эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом, ввели ограничения на продажу алкоголя. Теперь приобрести спиртные напитки будет возможно только с 10.00 до 14.00.

Новые правила коснутся розничной торговли алкогольной продукцией. Соответствующие изменения были введены распоряжением, подписанным губернатором Артуром Парфенчиковым.

С сегодняшнего дня в республике действует расширенный режим самоизоляции. Покидать дома можно будет лишь при необходимости. Допустимыми причинами будут считаться поход на работу, аптеку или ближайший магазин, выгул питомца на близлежащей территории, вынос мусора и уход за пожилыми людьми или инвалидами.

В настоящий момент в Карелии подозрения на заражения зарегистрированы у двух человек. Подтверждения анализов еще не было.

Напомним, что обязательное соблюдение полного режима самоизоляции теперь официально требуется уже в половине регионов страны. По последним данным, общее количество зараженных на территории России составило 2337 человек в 73 регионах. Жертвами заболевания стали 17 человек.