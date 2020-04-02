В ВС РФ провели 4187 тестирований на коронавирус

В Вооруженных Силах России проведено 4187 тестирований военнослужащих на коронавирус. Все результаты анализов отрицательные, заболевших нет.

В 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 4800 койко-мест. Доступно для использования 2782 аппарата искусственной вентиляции легких.

Работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки. Информация приводится в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в ВС России.

Развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции.

Действуют 5554 стационарных контрольных пунктов термометрии.

Дезинфекционной санитарной обработкой территорий занимаются 1647 специальных расчетов.

В ВС РФ сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп оперативного реагирования.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране на карантине из-за распространения коронавируса находятся более трех миллионов человек. Среди них 1777 человека находятся на обсервации и 292 740 - самоизоляции.