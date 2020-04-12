Российские ученые запатентовали силовое поле для защиты космонавтов от радиации

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика Михаила Федоровича Решетнева запатентовал силовое поле для защиты человека от радиации во время космических полетов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспатента.

«Изобретение относится к методам и средствам защиты экипажа и оборудования от ионизирующего излучения (заряженных частиц высокой энергии) при космических полетах, а также может быть использовано для получения электроэнергии на борту космического аппарата и управления энергетическими параметрами защитного электростатического и магнитного полей», - информирует Роспатент.

Основную опасность для человеческого здоровья и работы электронных приборов при полетах в космос представляют протоны и положительно заряженные ядра элементов космического излучения высокой энергии.

Как ранее рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, за всю жизнь космонавт может суммарно пробыть на МКС не более четырех лет, а в случае экспедиции на Марс человек получит разрешенную дозу облучения всего за один полет.