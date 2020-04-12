Психолог рассказала, как побороть страх перед коронавирусом

На карантине по коронавирусу необходимо поддерживать социальную активность онлайн, медитировать и соблюдать режим. Эти простые действия, по мнению профессора психологии Йельского университета Лори Сантос, помогут сохранить душевное равновесие и справиться со страхом.

«Мои три совета – это стараться поддерживать социальную активность с помощью технологий, придерживаться определенного режима, особенно это касается физических упражнений и регулярного сна, а также медитации, которые позволят снимать напряженность в это страшное время», - пояснила она в беседе с РИА Новости.

Сантос является автором курса Йельского университета «Наука Благополучия» (The Science of Well-Being) на платформе Coursera. По ее словам, за последнее время количество его слушателей выросло в три раза.

Во многих странах мира на данный момент действует режим изоляции в связи с пандемией нового типа коронавируса, ограничивающий перемещения людей и их социальное взаимодействие. Меры призваны снизить количество случаев заражения инфекцией, которых в данный момент на планете насчитывается более 1,6 миллиона.