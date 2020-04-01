МВД возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

За последние дни правоохранительными органами было возбуждено 1250 административных дел по факту нарушения режима полной самоизоляции в регионах России.

Статистика, указывающая число граждан, допустивших невыполнение правил, направленных на борьбу с распространением коронавируса, была представлена пресс-центром МВД России.

Как указали в ведомстве, наибольшее внимание уделяется поиску лиц, вернувшихся из-за границы и не последовавших указаниям Роспотребнадзора по действиям в соответствующих случаях.

Помимо этого, полицией проводятся беседы с нарушителями режима, включающие разъяснение требований по самоизоляции, описание их важности и необходимости в актуальной эпидемиологической ситуации и убедительные просьбы проявить отвественность.

По последним данным на территории страны было зафиксировано 440 случаев заболевания за последние сутки. Всего в России заразились коронавирусом 2777 человек, среди которых 24 скончались и 190 выздоровели.