Российские католики празднуют Пасху

Римско-католическая церковь встречает главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово. В богослужениях из-за пандемии коронавируса прихожане смогут участвовать только онлайн.

«Архиепископ Павел Пецци (митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве – одной из четырех Римско-католических епархий в России) отдал распоряжение всем настоятелям приходов совершать праздничные службы без участия прихожан», - рассказал генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Кроме того, службы пройдут в сокращенном виде - без зажжения пасхального огня и процессии вокруг храма.

В беседе с РИА Новости Горбунов добавил, что люди также могут праздновать Пасху, совершать некоторые обряды (например, благословение верб), читать евангельские повествования и молитвы самостоятельно дома.

Пасха является важнейшим христианским праздником, она отмечается в честь Воскресения Иисуса Христа. В эту дату проводятся особые богослужения, зажигается пасхальный огонь и проходит трапеза, в православной традиции включающая яйца и куличи.

В Римско-католической церкви Пасха отмечается в этому году в ночь на 12 апреля. Церковь использует Григорианский календарь, введенный в 1582 году. Русская православная церковь следует Юлианскому календарю, поэтому Пасха для православных выпадает на 19 апреля.

Ранее верующих призвали воздержаться от посещения кладбищ на Пасху. В православной традиции с понедельника начинается страстная неделя, на которую принято посещать могилы близких.